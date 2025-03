BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag höher

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 111,88 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,71 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,52 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 35.263 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 131,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 17,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Mit einem Kursverlust von 31,58 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 136,17 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 04.11.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,91 USD. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 0,73 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,37 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 973,94 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 10.03.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 31.03.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -3,176 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

