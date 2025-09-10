BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von BioNTech (ADRs)

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 8,7 Prozent auf 95,23 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 8,7 Prozent bei 95,23 USD. Bei 90,12 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,63 USD. Zuletzt wechselten 996.887 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 16,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

BioNTech (ADRs) gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,914 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

