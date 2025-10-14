DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas22.578 -0,5%Bitcoin96.341 -3,3%Euro1,1603 +0,3%Öl61,93 -2,3%Gold4.134 +0,6%
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen
Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor
Kurs der BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Nachmittag

14.10.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Nachmittag

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 101,51 USD ab.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 101,51 USD abwärts. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,20 USD nach. Bei 101,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.113 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,27 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,84 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 24,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 135,33 USD an.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent auf 295,83 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,823 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
mehr Analysen