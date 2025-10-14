BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Abend freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 20:08 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 102,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 103,10 USD. Mit einem Wert von 101,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 56.513 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,27 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 20,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 04.08.2025 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -3,62 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,823 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

