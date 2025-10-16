BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 105,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.397 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. 22,53 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,84 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 22,43 Prozent wieder erreichen.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 135,33 USD.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 138,55 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,823 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

