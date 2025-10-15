DAX24.211 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.810 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.195 +1,3%
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag im Minus

15.10.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag im Minus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 102,10 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 102,10 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,00 USD. Bei 102,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 19.885 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,27 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Bei 81,84 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 24,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,823 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
