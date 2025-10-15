BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Abend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 103,56 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 20:07 Uhr 0,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 104,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,01 USD. Bisher wurden heute 60.996 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 08.01.2025 markierte das Papier bei 129,27 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 26,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,823 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

