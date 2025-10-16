BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) legt am Abend zu
Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 105,57 USD.
Um 20:06 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 105,57 USD nach oben. Bei 106,66 USD erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 104,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.248 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 129,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,46 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -3,62 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 138,55 Mio. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,823 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an
BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben
