BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 108,67 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 108,67 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 108,32 USD. Bei 110,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 40.794 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 17,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.
Am 04.08.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 138,55 Mio. USD eingefahren.
Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,927 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie
BioNTech-Aktie freundlich: UBS belässt BioNTech auf 'Neutral'
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Aktien von BioNTech, Moderna & Pfizer im Blick: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffen
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|10.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen