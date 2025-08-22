DAX24.331 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.434 -0,4%Nas21.519 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1705 -0,2%Öl68,59 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
Fokus auf Aktienkurs

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag billiger

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 108,67 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
91,00 EUR -4,80 EUR -5,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 108,67 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 108,32 USD. Bei 110,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 40.794 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 17,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Am 04.08.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 138,55 Mio. USD eingefahren.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -4,927 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
