BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 102,78 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 102,78 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,63 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,23 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 24.137 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 27,70 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

BioNTech (ADRs) gewährte am 10.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,19 Prozent auf 1,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 05.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 11.05.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -5,285 EUR je Aktie ausweisen dürften.

