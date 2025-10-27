Birkenstock Aktie News: Birkenstock schiebt sich am Montagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 42,94 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 42,94 USD zu. Die Birkenstock-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,25 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 44.002 Birkenstock-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,92 Prozent. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,54 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

