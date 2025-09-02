BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittag an Fahrt

BMW im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 88,72 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 88,72 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,34 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 83.793 BMW-Aktien.

Bei 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 3,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,04 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,02 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der BMW-Aktie ein

Aktien von Tesla BYD, Mercedes-Benz & Co. uneins: Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla