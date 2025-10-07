DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Plug Power, Diginex, Tesla im Fokus
Top News
PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen PayPal-Aktie gefragt: Ads Manager gestartet - neue Werbemöglichkeiten für kleine Unternehmen
Kaum Bewegung auf hohem Niveau: DAX konsolidiert zur Wochenmitte weiter Kaum Bewegung auf hohem Niveau: DAX konsolidiert zur Wochenmitte weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
82,60 EUR -2,32 EUR -2,73 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,79 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

UBS AG

BMW Buy

08:01 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
82,60 EUR -2,32 EUR -2,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Nach der heftigen Gewinnwarnung des Autobauers, der zudem den Ausblick für den Free Cashflow halbiert habe, dürften die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie 2025 um 10 Prozent und für 2026 um 10 bis 15 Prozent sinken, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Angesichts der vorherigen Positionierung der Anleger sei kurzfristig eine deutlich negative Kursreaktion der Aktie zu erwarten. Hummel bleibt indes bei seiner fundamental positiven Einschätzung. Er verwies auf den Investitionszyklus, der sich 2026 positiv auf Margen und Barmittel auswirken sollte, den unterschätzten Ergebnisbeitrag der neuen Elektrofahrzeuge ("Neue Klasse") und die attraktive Kapitalallokationspolitik./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,60 €		 Abst. Kursziel*:
17,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
82,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

08:11 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 BMW Buy UBS AG
08:01 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 BMW Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

dpa-afx Absatz BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 87 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 103 Euro
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: BMW vorbörslich schwach nach Senkung der Jahresziele
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 92 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 89 Euro
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx GESAMT-ROUNDUP: BMW hängt Mercedes beim Absatz ab und senkt die Prognose
dpa-afx ROUNDUP: BMW senkt Prognose
Business Times BMW cuts annual guidance on weak China sales, tariff costs
Financial Times BMW cuts profit guidance after weak sales in China
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen