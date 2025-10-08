BMW Aktie News: BMW am Mittag im Tiefenrausch

BMW im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,9 Prozent auf 79,72 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 8,9 Prozent im Minus bei 79,72 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 79,06 EUR. Mit einem Wert von 84,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 2.747.687 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,95 EUR je Aktie belaufen.

