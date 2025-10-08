BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag massiv unter Druck

BMW im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 81,34 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 7,0 Prozent auf 81,34 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 79,06 EUR nach. Bei 84,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 4.875.115 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 12,76 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 29,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,05 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,17 Prozent zurück. Hier wurden 33,93 Mrd. EUR gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,95 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren abgeworfen

Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach