BMW Aktie
Marktkap. 51,79 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die vorab gut kommunizierten Risiken in puncto Tempo der Erholung des China-Geschäfts und Zeitpunkt der Einführung der US-Zölle würden für den Autobauer nun zwar tatsächlich zum Problem, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartung für die zentrale Profitabilitätskennzahl der Münchener aber liege bereits im Rahmen der nun von BMW nach unten eingeengten Zielspanne./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
87,60 €
|Abst. Kursziel*:
5,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
82,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,38%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|08:11
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|BMW Buy
|UBS AG
|08:01
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|08:11
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|BMW Buy
|UBS AG
|08:01
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|BMW Buy
|UBS AG
|08:01
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.23
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:11
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.25
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital