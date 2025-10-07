DAX24.400 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,38 -0,2%Gold3.959 -0,1%
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Aktie im Fokus

BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

07.10.25 12:06 Uhr
BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 87,98 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,04 EUR -1,58 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 87,98 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,86 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 153.499 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,25 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,96 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 28,44 Prozent sinken.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,05 EUR je BMW-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,93 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BMW rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,94 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

