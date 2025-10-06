BMW Aktie News: BMW steigt am Nachmittag

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 88,26 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 88,26 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 88,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 354.737 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,67 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 90,50 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

