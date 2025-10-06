DAX24.377 ±-0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.940 +1,4%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
Blick auf Aktienkurs

BMW Aktie News: BMW steigt am Mittag

06.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BMW zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 88,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,00 EUR 1,44 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 88,00 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 88,20 EUR. Bei 86,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 170.193 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,05 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,94 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com

