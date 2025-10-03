BMW Aktie News: BMW am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 86,56 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 86,56 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 86,34 EUR. Bei 87,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.710 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 91,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,96 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,26 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,05 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 90,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 33,93 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,93 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

