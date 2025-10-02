BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag fester

BMW im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 87,16 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 87,16 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 87,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 86,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 249.014 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 5,23 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,04 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,92 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf

BMW-Aktie im Plus: Leipziger Werk soll an Wasserstoffnetzwerk angeschlossen werden

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht