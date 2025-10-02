DAX24.400 +1,2%Est505.643 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,52 -1,4%Gold3.831 -0,9%
BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag fester

02.10.25 16:10 Uhr
BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 87,16 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 87,16 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 87,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 86,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 249.014 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 5,23 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,04 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,92 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
25.09.2025BMW KaufenDZ BANK
24.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
