BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 87,28 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 87,28 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 87,44 EUR. Bei 87,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11.990 BMW-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 91,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 38,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,50 EUR.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

