BMW Group erzielt 8,8 Prozent Absatzzuwachs im 3. Quartal

07.10.25 16:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
88,14 EUR -1,48 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--BMW hat im dritten Quartal dank steigender Nachfrage in den USA und Europa mehr Fahrzeuge abgesetzt als vor Jahresfrist. In China gingen die Verkäufe allerdings leicht zurück. Vor allem die Marke Mini zeigte dank neuer Modelle dynamisches Wachstum. Reine Elektroautos waren weniger gefragt.

Der Gesamtabsatz der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce stieg laut Mitteilung des Autoherstellers in den drei Monaten Juli bis September um 8,8 Prozent auf 588.300 Fahrzeuge. Das Unternehmen profitierte den Angaben zufolge auch vom Basiseffekt eines schwachen Vorjahres. 514.620 ausgelieferte Autos trugen das BMW-Emblem, ein Plus von 5,7 Prozent. Die Marke Mini verzeichnete eine Wachstumsrate von 37,5 Prozent.

In den USA wurden fast 25 Prozent mehr Autos verkauft, in Europa stieg der Absatz um 9,3 Prozent, auf dem Heimatmarkt Deutschland sogar um 12,3 Prozent. Die Verkäufe im größten Einzelmarkt China gaben dagegen um 0,4 Prozent nach.

Bei den vollelektrischen Modellen (BEV) gingen die Verkäufe um 0,6 Prozent auf 102.864 Fahrzeuge zurück, inklusive Plug-in-Hybride (PHEV) stieg der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge um 8 Prozent auf 151.282 Einheiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 10:41 ET (14:41 GMT)

