BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 79,42 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 79,42 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 80,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 434.406 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 15,49 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 26,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,98 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 89,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 14,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Chinesischer Automarkt wächst im September

Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner

Investment-Tipp BMW-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse