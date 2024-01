Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Index im Blick

Dow Jones-Kurs zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der Dow Jones am Freitag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 37.466,11 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,942 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,040 Prozent leichter bei 37.425,28 Punkten in den Freitagshandel, nach 37.440,34 Punkten am Vortag.

Bei 37.623,62 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 37.323,82 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,266 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 36.124,56 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 05.10.2023, den Stand von 33.119,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, wurde der Dow Jones auf 32.930,08 Punkte taxiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 3,09 Prozent auf 25,01 USD), Verizon (+ 2,11 Prozent auf 40,20 USD), Boeing (+ 1,66 Prozent auf 249,00 USD), Home Depot (+ 1,28 Prozent auf 342,94 USD) und Dow (+ 1,16 Prozent auf 54,82 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-1,47 Prozent auf 537,38 USD), IBM (-1,06 Prozent auf 159,16 USD), McDonalds (-0,94 Prozent auf 288,99 USD), Procter Gamble (-0,83 Prozent auf 147,42 USD) und Honeywell (-0,67 Prozent auf 203,53 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.512.675 Aktien gehandelt. Mit 2,622 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

