BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,54 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 3,54 GBP. Bei 3,58 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,54 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.099.318 BP-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,18 GBP. Dieser Kurs wurde am 03.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 31,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,07 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,329 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,67 GBP für die BP-Aktie.

Am 29.04.2025 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,03 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,02 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,25 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,443 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

