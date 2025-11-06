Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag stärker

Broadcom im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 360,61 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 360,61 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 363,46 USD. Mit einem Wert von 360,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 706.122 Aktien.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 386,46 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Broadcom-Aktie mit einem Verlust von 61,70 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 6,74 USD im Jahr 2025 aus.

