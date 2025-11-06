DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.204 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,39 -0,3%Gold3.988 +0,2%
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

06.11.25 20:23 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Broadcom zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Im NASDAQ-Handel kam die Broadcom-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 359,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
311,00 EUR -5,10 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Broadcom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 359,13 USD. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 363,46 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 352,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 360,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.208.408 Broadcom-Aktien.

Bei 386,46 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 7,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Mit einem Kursverlust von 61,54 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 USD je Broadcom-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Broadcom wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
