Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Broadcom

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 344,87 USD.

Die Broadcom-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 344,87 USD. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 344,34 USD ab. Bei 349,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.116.265 Broadcom-Aktien.

Am 06.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 355,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 3,11 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,91 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,88 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,37 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 04.09.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 6,74 USD je Aktie aus.

