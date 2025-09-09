Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochnachmittag auf Höhenflug

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Broadcom. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 360,24 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 15:53 Uhr 7,0 Prozent. Bei 361,84 USD erreichte die Broadcom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 351,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 2.876.190 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (361,84 USD) erklomm das Papier am 10.09.2025. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 0,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 138,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 61,66 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 330,00 USD.

Am 04.09.2025 äußerte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent auf 15,95 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,74 USD fest.

