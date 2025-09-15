Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Dienstagnachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 362,69 USD ab.

Die Broadcom-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 362,69 USD. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 361,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 365,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 931.211 Broadcom-Aktien.

Bei einem Wert von 374,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,18 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 162,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,36 USD. Im Vorjahr erhielten Broadcom-Aktionäre 2,10 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach -0,40 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co?

Broadcom-Aktie erklimmt neues Rekordhoch: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?