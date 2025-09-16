DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.068 +0,7%Nas22.210 -0,6%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Aktienentwicklung

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

17.09.25 16:13 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 353,74 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
294,00 EUR -8,90 EUR -2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 353,74 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 350,30 USD. Bei 358,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 848.269 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,23 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 5,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 138,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 156,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,35 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

