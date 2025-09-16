Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 353,74 USD nach.

Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 353,74 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Broadcom-Aktie bisher bei 350,30 USD. Bei 358,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 848.269 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,23 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 5,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 138,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 156,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,35 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

