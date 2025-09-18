DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.262 +0,3%Nas22.566 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
Blick auf Aktienkurs

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend mit stabiler Tendenz

19.09.25 20:24 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 345,58 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
294,35 EUR 1,05 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der Broadcom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 345,58 USD. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 346,27 USD. Zwischenzeitlich weitete die Broadcom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 336,43 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 344,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 6.780.985 Stück.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 374,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 8,29 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,11 USD ab. Mit einem Kursverlust von 60,03 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 330,00 USD aus.

Broadcom veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,95 Mrd. USD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Broadcom-Gewinn in Höhe von 6,75 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

