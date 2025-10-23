Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Donnerstagabend höher

So entwickelt sich Broadcom

Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 343,93 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 343,93 USD. Bei 346,56 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 340,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 1.185.721 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 8,10 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,84 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

