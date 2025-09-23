Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochabend kaum verändert

Kurs der Broadcom

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Broadcom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 339,11 USD.

Die Broadcom-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 339,11 USD. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 340,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 333,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 339,66 USD. Bisher wurden heute 2.275.097 Broadcom-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 10,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 59,27 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom-Aktie wird bei 330,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 04.09.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 15,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

