Blick auf Aktienkurs

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

26.08.25 16:10 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 296,50 USD zu.

Die Broadcom-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 296,50 USD. Bei 298,24 USD erreichte die Broadcom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 295,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 619.184 Broadcom-Aktien.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 317,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 134,91 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,50 USD aus.

Broadcom gewährte am 05.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,44 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 15,00 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 12,49 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.09.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Broadcom rechnen Experten am 03.09.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 6,61 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

