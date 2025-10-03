DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagnachmittag freundlich

03.10.25 16:10 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Broadcom-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 342,71 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
290,05 EUR -0,85 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Broadcom konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 342,71 USD. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 344,40 USD. Bei 341,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 603.266 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,23 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 9,20 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 148,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

