Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 335,16 USD ab.

Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 335,16 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 333,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,54 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 764.033 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 374,23 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 11,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 58,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom-Aktie wird bei 330,00 USD angegeben.

Am 04.09.2025 äußerte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,95 Mrd. USD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

