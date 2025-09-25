DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.136 +0,4%Nas22.361 -0,1%Bitcoin93.429 ±0,0%Euro1,1693 +0,3%Öl70,68 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Aktie im Fokus

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Freitagnachmittag schwächer

26.09.25 16:10 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 335,16 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
284,40 EUR -3,60 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 335,16 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 333,54 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,54 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 764.033 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 374,23 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 11,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 58,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Broadcom-Aktie wird bei 330,00 USD angegeben.

Am 04.09.2025 äußerte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,95 Mrd. USD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
