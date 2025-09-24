Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend im Minusbereich

DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow45.961 -0,4%Nas22.388 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1660 -0,7%Öl69,51 +0,6%Gold3.746 +0,3%
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
So bewegt sich Broadcom

25.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 334,10 USD.

Das Papier von Broadcom gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 334,10 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 327,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 332,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 2.824.939 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 374,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 10,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 141,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,35 USD belaufen. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 330,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 04.09.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten

Samsung-Aktien heben ab: Berichte über bestandenen NVIDIA-Test für KI-Speicherchips

NVIDIA-Aktie in Gefahr: Holt Broadcom jetzt zum Gegenschlag aus?

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
