Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 300,28 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Broadcom-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 300,28 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Broadcom-Aktie ging bis auf 298,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 306,82 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 791.533 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei 317,24 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,65 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 134,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Abschläge von 55,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,50 USD an.

Am 05.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,00 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.09.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Broadcom.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 3 Jahren verdient

Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient