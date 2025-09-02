BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 3,59 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 3,59 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.648 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 22,70 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,080 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Am 15.08.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 132,67 Mio. EUR, gegenüber 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,08 Prozent präsentiert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,090 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin

BVB-Aktie tiefer: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl Verein

BVB-Aktie dennoch in Rot: BVB schnappt sich Abwehrtalent vom FC Chelsea - weitere Transfers geplant