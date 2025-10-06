BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tritt am Montagvormittag auf der Stelle

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 3,58 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 3,58 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,58 EUR an. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,58 EUR. Zuletzt wechselten 595 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,50 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 29,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,080 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 06.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,030 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie aber unbeeindruckt: Erster Sieg in der Königsklasse gegen Bilbao

BVB-Aktie dreht ins MInus: Kovac sieht Bilbao-Besonderheit als Stärke

BVB-Aktie gefragt: Guirassy fit für Bilbao