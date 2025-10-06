DAX24.377 ±-0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.940 +1,4%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Profil
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

06.10.25 12:05 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 3,52 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 11:37 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 3,52 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.510 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 14,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,080 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 15.08.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,030 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie aber unbeeindruckt: Erster Sieg in der Königsklasse gegen Bilbao

BVB-Aktie dreht ins MInus: Kovac sieht Bilbao-Besonderheit als Stärke

BVB-Aktie gefragt: Guirassy fit für Bilbao

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
09:16BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
