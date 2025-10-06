BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 3,53 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 3,53 EUR. Bei 3,51 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 135.239 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,30 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 21,28 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,080 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,41 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,030 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

