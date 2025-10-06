DAX24.372 ±-0,0%Est505.614 -0,7%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,37 +1,6%Gold3.938 +1,3%
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Borussia Dortmund auf 'Buy' - Ziel 5 Euro

06.10.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,56 EUR -0,03 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund (BVB) (BVB (Borussia Dortmund)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Während Juventus Turin eine größere Marke sei und über einen wertvolleren Kader verfüge, erziele Borussia Dortmund höhere Einnahmen und sei ein besser geführter Verein mit einem Geschäftsmodell, das nachhaltige Gewinne erwirtschaften könne, schrieb Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Vergleichsstudie. Zudem bleibe das BVB-Papier die günstigere Option und daher seine bevorzugte Fußballaktie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DatumRatingAnalyst
09:16BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:16BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

