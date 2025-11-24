BVB: Kovac und Cramer reagieren auf Watzkes Wahlergebnis
Werte in diesem Artikel
DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Trainer Niko Kovac hat Hans-Joachim Watzke nach dessen Denkzettel-Wahl zum Präsidenten von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) den Rücken gestärkt. "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier dem Aki zu gratulieren. Er ist der richtige Mann am richtigen Ort", sagte Kovac. "Ich bin überzeugt, dass er diesen großen Club so führen wird, wie er es zuvor in anderer Funktion getan hat."
Watzke war am Sonntag von seinem bisherigen Amt als Geschäftsführer der BVB-Kapitalgesellschaft zurückgetreten und auf der Mitgliederversammlung des Clubs zum Präsidenten gewählt worden. Obwohl er einziger Kandidat war, erhielt er nur 59 Prozent der Stimmen. "Das waren keine Ergebnisse, die wir uns gewünscht haben", bekannte Watzkes bisheriger Geschäftsführerkollege Carsten Cramer auf der Jahreshauptversammlung der BVB-KGaA.
"Wir nehmen das als Ansporn, ein besseres Bild abzugeben", versprach Cramer. Insbesondere die aktive Fanszene hatte Watzke in den vergangenen Monaten immer wieder scharf kritisiert./lap/DP/stw
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.11.2017
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.2016
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.2014
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.2010
|Borussia Dortmund GmbHCo halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.2010
|Borussia Dortmund wurde ausgestoppt
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|19.06.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|17.04.2007
|Borussia Dortmund Downgrade
|GSC Research
|18.08.2006
|Borussia Dortmund reduzieren
|AC Research
|22.05.2006
|Borussia Dortmund verkaufen
|Euro am Sonntag
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen