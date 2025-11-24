DAX23.297 +0,9%Est505.548 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.676 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.089 +0,6%
BVB: Kovac und Cramer reagieren auf Watzkes Wahlergebnis

24.11.25 15:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,32 EUR 0,04 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
DORTMUND (dpa-AFX) - BVB-Trainer Niko Kovac hat Hans-Joachim Watzke nach dessen Denkzettel-Wahl zum Präsidenten von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) den Rücken gestärkt. "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, hier dem Aki zu gratulieren. Er ist der richtige Mann am richtigen Ort", sagte Kovac. "Ich bin überzeugt, dass er diesen großen Club so führen wird, wie er es zuvor in anderer Funktion getan hat."

Watzke war am Sonntag von seinem bisherigen Amt als Geschäftsführer der BVB-Kapitalgesellschaft zurückgetreten und auf der Mitgliederversammlung des Clubs zum Präsidenten gewählt worden. Obwohl er einziger Kandidat war, erhielt er nur 59 Prozent der Stimmen. "Das waren keine Ergebnisse, die wir uns gewünscht haben", bekannte Watzkes bisheriger Geschäftsführerkollege Carsten Cramer auf der Jahreshauptversammlung der BVB-KGaA.

"Wir nehmen das als Ansporn, ein besseres Bild abzugeben", versprach Cramer. Insbesondere die aktive Fanszene hatte Watzke in den vergangenen Monaten immer wieder scharf kritisiert./lap/DP/stw

