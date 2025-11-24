BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 3,33 EUR zu.

Um 15:44 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,33 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,35 EUR. Bei 3,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.961 Stück gehandelt.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 24,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 19,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,29 Prozent zurück. Hier wurden 107,02 Mio. EUR gegenüber 107,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,010 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

