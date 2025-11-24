BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag fester
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,32 EUR nach oben.
Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 3,32 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,34 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,31 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.942 Stück gehandelt.
Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 24,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 16,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 07.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 107,02 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,33 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,010 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
