BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 3,34 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:00 Uhr 1,7 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,34 EUR aus. Bei 3,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.858 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 4,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 16,92 Prozent Luft nach unten.
Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2025 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.
Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 107,02 Mio. EUR im Vergleich zu 107,33 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,010 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
