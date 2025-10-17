BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 3,45 EUR.
Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 3,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,48 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 121.531 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.
Am 15.08.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,015 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.
|06.10.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
